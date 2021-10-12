تكون رعدية أحيانًا.. "تحذير جوي": استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، تحذيرًا جويًا، بداية من الساعة 11 مساء الاثنين، إلى الساعة 2 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وقال بيان من هيئة الأرصاد الجوية، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، إنه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة التي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال صور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط توزيعات الضغط نتوقع الآتي:

- استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

- وأضاف البيان أنه يرجى من المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق.​

