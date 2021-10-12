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محمد الفلاح - حكومة بودن معيارها الكفاءة وأعادت الاعتبار للمرأة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

اختلفت مطالب الأحزاب التونسية من الحكومة الجديدة، بقيادة نجلاء بودن، واتفق أغلبها على أهمية تمكين المرأة من 9 وزارات في الحكومة، واختيار أسماء لا تتعلق بها شبهات فساد، إضافة إلى اعتماد معيار الكفاءة في الاختيار.



وأصدرت الأحزاب التونسية بيانات تعبر عن مواقفها من الحكومة الجديدة، بعد ساعات فقط من إعلان نجلاء بودن تركيبة حكومتها وبرنامج عملها.

وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن تشكيل الحكومة إيجابي، خاصة العدد الهام للنساء داخل هذه الحكومة، معتبرا أن هذا العدد غير مسبوق.

وأضاف المغزاوي، في تصريح إعلامي، أن وجود 9 نساء في حكومة تترأسها امرأة يعتبر تكريما للمرأة التونسية ولنضالها وردا على منتقدي الرئيس، الذين اعتبروه معاديا للمرأة وللمساواة.

وقال أمين عام حركة الشعب إنّ المبادئ التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مثل مواجهة غلاء في الأسعار ومقاومة الفساد، هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة .

وأشار المغزاوي إلى أنّه سيتم الحكم على مدى تطبيق هذه المبادئ بعد انطلاق الحكومة في عملها، مضيفا أن التحدي المطروح على رئيسة الحكومة هو كيفية تحويل المطالب الشعبية إلى إنجازات حقيقية.

وطالب المغزاوي الحكومة بالانطلاق في تحقيق ما ينتظره التونسيون، معتبرا أن هذا لا يتم إلا بالإنجاز وتخفيف وطأة العبء على الشعب التونسي.

وعبّر الحزب الوطني التونسي عن ارتياحه للإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، أن تمكين المرأة من 9 وزارات أمر إيجابي.

وشدد الحزب الوطني التونسي على أهمية تخصيص وزارة للاقتصاد والتخطيط، بعد أن تم إلغاؤها سنة 2011، معتبرا أن هذه الخطوة ستجعل من هذه الوزارة قاطرة الإصلاح الاقتصادي العميق والطريق المؤدية للنمو الشامل، وفق ما جاء في البيان.

وأكد الحزب الوطني التونسي ضرورة الخروج من حالة العجز الاقتصادي والمرور إلى دفع النمو والتنمية وخلق الثروة الوطنية، داعيا إلى تشجيع الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، عبر وضع إستراتيجية واضحة المعالم، وإجراءات حازمة وإصلاحات اقتصادية براغماتية، حسب ما جاء في البيان.

واعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن الحكومة الجديدة جاءت لتؤكّد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة، ولبعض القوى السياسية والعائلية، واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال.

وجدد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، مساندته لكل قرارات الرئيس قيس سعيد، معلنا دعمه لحكومة نجلاء بودن التي يُنتظر منها تسريع البت في كل ملفّات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وفق نص البيان.

وطالب حزب التحالف من أجل تونس حكومة بودن بتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة، كما ثمّن تمكين المرأة من عدة مناصب حكومية.

وقال حزب التيار الشعبي إن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة يعد خطوة مهمة في مسار 25 يوليو 2021 واستكمالا له، مؤكدا أنه لأول مرة يتم تشكيل حكومة بعيدا عن قبضة منظومة الفساد والإرهاب، ولا تخضع للصفقات والمحاصصات والبيع والشراء الذي ميّز كل الحكومات السابقة.

وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، أن تركيبة الحكومة تعتبر مقبولة؛ لأن أغلب أعضائها من الكفاءات العلمية المرموقة ولا تحوم حولهم شبهات، وهو ما يمثل تحولا نوعيا مهما سيعطيها أريحية لكي تضطلع بالمهام الجسيمة التي تنتظرها، وفق نص البيان.