عاجل.. البحرين ترحب بتشكيل الحكومة التونسية

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

رحبت البحرين، الإثنين، بتشكيل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، مؤكدة دعم المملكة لتونس للخروج من أزمتها.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، دعم المملكة لجهود تونس المبذولة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم، متمنية للتونس دوام التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق الإثنين، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة نجلاء بودن.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي.