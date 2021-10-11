شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأذان في مكبرات الصوت بمدينة ألمانية.. و«عمدة كولونيا»: قرار يحظى بالتقدير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتزم مدينة كولونيا الألمانية، السماح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، وذلك بحسب قرار أعلنته اليوم الإثنين.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم عن الناطقة باسم المدينة، فإن بث الأذان يمكن أن يستمر خمس دقائق كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة.

وأضافت أنه يجب على مساجد كولونيا أن تتقدم بطلب خاص للسماح لها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

بينما رحبت عمدة المدينة بالقرار، قائلة: “إذا سمعنا أيضا نداء المؤذن للصلاة، فهذا يدل على أن التنوع في كولونيا يحظى بالتقدير”.

يذكر أن كولونيا تقع غربي ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، فيها واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في البلاد وبها حوالي 35 مسجدا، ومعظم المسلمين أتوا في البداية من تركيا كعمالة مؤقتة قبل 60 عاما.