شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يبحث خيارًا لشراء مشترك للغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظر الاتحاد الأوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بينما يدرس التكتل سبلا لحماية نفسه من زيادات حادة في أسعار الطاقة، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز.

وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع "صندوق أدوات" لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.

وقالت مسودة وثيقة "صندوق الأدوات" إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحها حكومات، من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.