عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

هنأ الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الإثنين، جميع الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية، والكتل التي تصدرت المشهد.



وأضاف الرئيس العراقي، "نتطلع بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح بلادنا".

وأوضح صالح في تغريدة على "تويتر"، "أتقدم بأحر التهاني إلى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها، ونتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح".

فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعليق صحفي، "أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل ونتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

النتائج الأولية للانتخابات العراقية، الإثنين، أظهرت تصدر تحالف زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو "تحالف تقدم".

ووفق النتائج الأولية، حصد التيار الصدري 73 مقعدا في برلمان العراق، فيما حل تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في المركز الثاني ب43 مقعدا.

وجاء "تحالف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بـ 37 مقعدا، كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني، 32 مقعدا وجاء في المرتبة الرابعة.

وفي النتائج الأولية للانتخابات العراقية حصل الاتحاد الوطني الكردستاني" على 15 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل، كما حصلت الأحزاب المسيحية على نسبها المخصصة في الكوتة وهي 5 مقاعد في البرلمان العراقي.

وصوت العراقيون، أمس الأحد، في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

وقبيل ساعات من إعلان النتائج شهدت العديد من مناطق بغداد والمدن الأخرى احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع احتفاء بفوز مرشحين.