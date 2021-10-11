عاجل.. تحطم طائرة في مدينة سانتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحطمت طائرة في مدينة سانتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



والشهر الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة شخصين إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية، في حي ليك وورث السكني بولاية تكساس.

وقال رايان آرثر، رئيس قسم الإطفاء في ليك وورث حينها، إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة.

وأضاف "آرثر" أن 3 منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

وأوضح آرثر، في مؤتمر صحفي، قائلا: "كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية".