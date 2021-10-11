شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستلم قانون مجلس النواب بعد الموافقة على تعديلاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها تسلمت قانون الانتخابات التشريعية، الصادر عن مجلس النواب، بعد الموافقة على تعديلاتها.



وأشارت المفوضية، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، أن ”القانون يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح“.

وكان البرلمان الليبي قد صوّت، خلال الجلسة التي عقدها في مدينة طبرق، الإثنين، على قبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب.