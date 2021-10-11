بعد تصدره الانتخابات العراقية.. مقتدى الصدر يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، وذلك في أول خطاب له بعد تصدر ”الكتلة الصدرية“ التابعة له الانتخابات النيابية التي أجريت أمس، بحصولها على نحو 72 مقعداً.



وقال الصدر في كلمته: ”لن نسمح بالتدخلات على الإطلاق، ومن الآن فصاعداً يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويُمنع استخدامه خارج هذا الإطار، وحتى ممن كانوا يدعون المقاومة“.

وأضاف: ”آن للشعب أن يعيش بأمان، بلا احتلال، ولا ميليشيات تخطف وتنقص من هيبة الدولة، فالعراق عراق المرجعية، والحكماء، والوجهاء، ونستنير بنصائحهم“.