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أردوغان يصف استهداف قواته شمال سوريا بـ "القشة التي قصمت ظهر البعير"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا.

 

وأضاف أردوغان أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“.

 

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: ”لم يبقَ لدينا صبر فيما يتعلق ببعض المناطق في سوريا التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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