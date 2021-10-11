شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يصف استهداف قواته شمال سوريا بـ "القشة التي قصمت ظهر البعير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا.



وأضاف أردوغان أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: ”لم يبقَ لدينا صبر فيما يتعلق ببعض المناطق في سوريا التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا“.