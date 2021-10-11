شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، بإعلان تشكيل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن.



وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية ”وام“، عن أملها ”بالتوفيق والسداد للحكومة في مسيرتها القادمة، بما يعزز استقرار تونس وازدهارها“.

وأشارت الوزارة إلى ”ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب التونسي على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل قيادة الرئيس قيس سعيد“.