وزير الري يؤكد جاهزية مصر للتعامل مع جميع سيناريوهات سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أن "مفاوضات سد النهضة شبه مجمدة"، مشيراً إلى أن القاهرة تلقت اتصالات من دول مختلفة وعلى مستويات عدة لوضع حلول للأزمة، غير أنها ليست على مستوى الطموحات.

وطالب عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الاثنين، "بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة"، واصفاً الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه تجمد حالياً".

وقال وزير الري إن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، مؤكداً ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف السد جديته، موضحاً أن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.

وأكد عبد العاطي جاهزية مصر للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية السد بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، مشيراً إلى أنه يتم دراسة جميع القرارات التي تخص مفاوضات سد النهضة بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

وأمس الأحد، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إنه يجب ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.