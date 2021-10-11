جريمة قتل كشفت المستور.. ضبط 19 قطعة سلاح داخل مخزن الموت بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية مكبرة من أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام مخزنا اتخذته عناصر إجرامية وكرا لتجارة السلاح.

لعبت الصدفة دورا في الكشف عن مخزن الموت. البداية مع استجواب متهم في قضية قتل قادت مكالمة هاتفية مسجلة بينه وبين آخر رجال المباحث إلى نشاطهما المشبوه.

بالعرض على رئيس قطاع الجنوب العميد أحمد خلف وجه بتكثيف التحريات ومراقبة نشاط المخزن بدقة وحذر شديدين منعا لإثارة انتباه الجناة.

جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء مدحت فارس أكدت اتجار شخصين في الأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذهما مخزنا بقرية الشنباب مركز البدرشين وكرا لنشاطهما المشبوه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المخزن وأمكن ضبط 19 قعة سلاح "خرطوش" وكمية من الطلقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.