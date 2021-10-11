التعليم: الانتهاء من أعمال فرض وتأثيث فصول مدرسة المثلث بإدارة الخانكة التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من أعمال فرش أحد الفصول التعليمية بمدرسة المثلث التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، الذي شهد جلوس طلاب الفصل على الأرض في أول أيام العام الدراسي الجديد لخلوه من المقاعد الخاصة للطلاب.

أحال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدير مدرسة المثلث الابتدائية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية للتحقيق، وعزله من منصبه، وتم تعيين مدير آخر بدلًا منه، في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، وأعلن وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد.

تم التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائى ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المدارس، و تم التشديد على مديرى الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس فى الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجّه وكيل الوزارة بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير في حق الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح، وأكد أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه.

​