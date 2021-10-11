وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره العراقي

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة، والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي، في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، والسفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا، أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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