لبنان: اندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في الزهراني

أعلن الدفاع المدني اللبناني السيطرة على حريق شب في خزان يحتوي على مادة البنزين، تابع للجيش اللبناني، داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني جنوب لبنان، دون إصابات.

وقال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في تصريح صحفي من منشآت النفط في الزهراني: «لقد تمت السيطرة على الحريق في منشآت الزهراني».

من جهته، أوضح مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، في تصريح صحفي، أن «عمر الخزان الذي اندلع فيه الحريق 70 عاماً، وهو يحتوي على مادة البنزين وتابع للجيش اللبناني».

نقل البنزين

وأضاف الزين «الحريق شب أثناء عملية نقل البنزين من خزان وسيط سعته القصوى مليون و700 ألف لتر إلى خزان آخر».

وأشار إلى أن «الحريق حصل ربما بسبب احتكاك ما، وقد يكون السبب تقنياً»، مضيفاً «لم ينفجر الخزان والحريق لم ينتقل إلى الخزان الآخر ولا يوجد أي جريح».

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أعلن في وقت سابق اليوم تطويق الحريق، قائلا: «هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت، ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق».

ولفت إلى أنه طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية.

وقال الوزير فياض إثر اللقاء: «بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من إنتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الأساسية وسنتابع الحديث في هذا الإطار».

منشآت الزهراني

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