وأضاف:«لم نعتد على أحد، ولم نهدم بيت أحد، ولم نضع الحواجز على الطرقات لأحد، ولم نقطع شجرة زيتون، ولم نسجن الأطفال والنساء والشباب وغير ذلك الكثير، وشعبنا المدافع عن حقه لا يمكن وصمه بالإرهاب».
معتبرا أن إسرائيل «تمارس الإرهاب ضد شعبنا، من الاستيلاء على الأرض وقتل الأطفال، وهدم البيوت واقتحام أماكن العبادة، وطرد الناس من بيوتهم وهدم قراهم، وترهيب الأطفال».
كانت هذه تفاصيل خبر أشتية: إسرائيل تمارس الإرهاب ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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