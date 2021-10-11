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مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي الديوانية وديالى .
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين في محافظتي "الديوانية، وديالى " وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ".

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32/ مخدرات" .

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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