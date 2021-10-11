مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في محافظتين

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين في محافظتي "الديوانية، وديالى " وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ".

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32/ مخدرات" .