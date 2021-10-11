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وزير الخارجية الأفغاني: لدينا علاقات طيبة مع إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، اليوم الاثنين، إن علاقات بلاده طيبة مع إيران.

 

وأوضح متفي أن حكومة طالبان الجديدة تسعى لإقامة علاقات جيدة مع بقية العالم، وتأمل أن يتمخض اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة مع وفد أمريكي عن نتائج إيجابية.

 

وتعكس التصريحات، التي أدلى بها المسؤول الأفغاني الكبير في فعالية نظمها مجلس دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، مسعى الحكومة الجديدة لإقامة علاقات مع الدول الأخرى، بينما تواجه أزمة اقتصادية تنذر بكارثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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