شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأفغاني: لدينا علاقات طيبة مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، اليوم الاثنين، إن علاقات بلاده طيبة مع إيران.



وأوضح متفي أن حكومة طالبان الجديدة تسعى لإقامة علاقات جيدة مع بقية العالم، وتأمل أن يتمخض اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة مع وفد أمريكي عن نتائج إيجابية.

وتعكس التصريحات، التي أدلى بها المسؤول الأفغاني الكبير في فعالية نظمها مجلس دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، مسعى الحكومة الجديدة لإقامة علاقات مع الدول الأخرى، بينما تواجه أزمة اقتصادية تنذر بكارثة.