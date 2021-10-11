البعثة الأممية لدعم العراق تشيد بإجراء الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشادت البعثة الأممية لدعم العراق بالانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق



أكدت أنها جرت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة.

وقالت البعثة إن مفوضية العليا للانتخابات تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم الانتخابات.

وأشارت إلى أن الانتخابات ليست هدفًا بحد ذاتها بل وسيلة لتحسين إدارة الحكم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية خلال فترة الاقتراع.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد قالت ، الإثنين، إنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة كما وعدت.

وتابعت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أن "نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41 %.. وتلقينا 25 شكوي خلال عملية الاقتراع".

وأضافت :"سجلنا ٩٤ شكوى في الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد"، متابعة "سنتلقى الطعون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ أيام".

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 %.

وأضافت، في بيان، أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ (9,077,779) من إجمالي 25 مليون ناخب.

وصوت العراقيون، أمس الأحد ، في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.