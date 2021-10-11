شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يؤكد أن إكسبو 2020 دبي ملتقى الحضارات العربية والعالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي،أن إكسبو 2020 دبي ملتقى بارز للثقافات والحضارات العربية والعالمية على أرض الإمارات.



وأشار إلى أن تواجد أكثر من 190 دولة في هذا الحدث العالمي، يجسد دوره المهم في بناء المزيد من جسور التواصل، والتعاون بين دول العالم لخدمة البشرية جمعاء.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لأجنحة عدد من الدول العربية في إكسبو 2020 دبي بالمشاركة العربية البارزة في هذا الحدث الدولي الكبير، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

واستهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جولته بزيارة جناح المملكة المغربية الذي يقع في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي.

واطلع على محتوى الجناح وما يوفره من برامج متنوعة تعكس الهوية المغربية، وتاريخها، وموروثها الثقافي، وكذلك تطلعاتها للمستقبل.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جهود القائمين على الجناح مؤكدا على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمغرب وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وتعرف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته جناح جمهورية مصر العربية الذي يقع في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي على التصميم المبتكر للجناح الذي يبرز التاريخ والحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين.

واطلع على الرحلة الافتراضية التي يوفرها الجناح لزواره وينقلهم خلالها في جولة مصورة إلى أبرز الأماكن التاريخية والسياحية في مصر بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها خلال الفترة الحالية.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أن تواجد جمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي يشكل إضافة مميزة للحدث العالمي ويجسد ما يجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما من علاقات أخوية راسخة ومميزة.

كما زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جناح المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقع في منطقة "التنقل" بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار "عتبات المستقبل".

وتعرف على محتوى الجناح وما يقدمه من برامج متنوعة للزوار تعكس الإنجازات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها والبرامج والخطط المستقبلية التي تتطلع إلى تحقيقها.

وأشاد بالمشاركة الأردنية البارزة في هذا المحفل العالمي مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وافتتحت الإمارات، في دبي، معرض "إكسبو 2020" الضخم، في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، والذي يستمر حتى حتى 31 مارس/آذار 2022.

ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.