ضربات موجعة لميليشيات الحوثي في العبدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لضربات موجعة من قبل الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي التي كثفت ضرباتها على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي ومنعتها من السيطرة على مديرية العبدية بمأرب.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي وتعزيزاتها الكبيرة تعرضت لا نتكاسة كبيرة في جبهة العبدية بمأرب بعد حصارها للمديرية منذ ثلاثة أسابيع، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية الأحد أن مقاتلاته نفذت 118 استهدافا لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية العبدية جنوب مأرب، التي تفرض عليها ميليشيات الحوثي حصارا خانقا منذ أكثر من 20 يوما.

وكشف الناطق الرسمي للتحالف تركي المالكي، عن تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي ومصرع نحو 400 مسلح حوثي، خلال الـ96 ساعة الماضية، وقال «عملياتنا الجوية أوقفت على مدى 18 يوما اقتحام الحوثيين لمنطقة العبدية».

إلى ذلك عبرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن استيائها الشديد لعدم قيام الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية بمهامها وواجباتها الإنسانية تجاه المحاصرين في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب.

وقالت السلطة المحلية على لسان مصدر مسؤول فيها، إن حوالي 35 ألف شخص في العبدية يعيشون تحت الحصار والمخاطر والأوضاع الإنسانية الصعبة منذ ما يزيد على عشرين يوما. وأضاف أن الميليشيات الحوثية التي تحاصر المديرية منعت دخول الاحتياجات الأساسية، واستمرار استهداف منازلهم.

من جهة أخرى قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة «إن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام مناسبة للتذكير بأربعة من الصحفيين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أوامر بالإعدام في محاكمات شكلية بتهم ملفقة على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية».‏

وأوضح أن هذه الذكرى تأتي بعد أيام من جريمة القتل الجماعي التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، في تدشين لأعمال القتل الجماعي.‏