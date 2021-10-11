شكرا لقرائتكم خبر 25 قتيلا وجريحا في انفجار مفخخة في عفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر طبي سوري أمس بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال إن الانفجار، الذي وقع عند مدخل سوق لبيع الخضار وسط مدينة عفرين، أدى إلى تفحم بعض الجثث، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى لوجود إصابات خطرة بين الجرحى.

من جانبه، قال مصدر في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية «فرضت عناصر الشرطة والقوات الأمنية التابعة للجيش الوطني طوقا حول المنطقة لمعرفة هوية السيارة وسائقها»، لافتا إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة عند مداخل المدينة.