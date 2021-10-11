كيم يدعو إلى تحسين الظروف المعيشية لبلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال محاضرة ألقاها بمناسبة الذكرى 76 على تأسيس حزب العمال الحاكم على ضرورة تحسين الظروف المعيشية لمواطني بلاده. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه ألقى الرسالة خلال خطابه «المهم» الذي جاء بعنوان «دعونا نزيد من تحسين العمل الحزبي بما يتماشى مع متطلبات فترة التطور الجديد للبناء الاشتراكي». وشدد على أن الحزب لا يزال عازما على الاستمرار بكفاءة في خطة الاقتصاد الوطني الخمسية، التي تم وضعها في مؤتمر الحزب في يناير الماضي، داعيا المسؤولين إلى حل مشاكل الغذاء والإسكان.

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