شكرا لقرائتكم خبر مصر: نرفض المساس بأمن الملاحة في الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رفض بلاده محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، مشددا على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وحذر خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في القاهرة، من خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم «صافر»، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، معربا عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفقا للمرجعيات الأساسية للأزمة، التي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013م، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.

ولفت رئيس الوزراء المصري الانتباه إلى أن بلاده رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذا لاتفاق «الرياض» برعاية السعودية، كخطوة مهمة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلا عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي أعلن عنها في مارس الماضي.