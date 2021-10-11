شكرا لقرائتكم خبر مصر: نرفض المساس بأمن الملاحة في الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذر خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في القاهرة، من خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم «صافر»، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، معربا عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفقا للمرجعيات الأساسية للأزمة، التي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013م، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.
ولفت رئيس الوزراء المصري الانتباه إلى أن بلاده رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذا لاتفاق «الرياض» برعاية السعودية، كخطوة مهمة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلا عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي أعلن عنها في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نرفض المساس بأمن الملاحة في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.