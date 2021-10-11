طالبان تستنجد بروسيا لإعادة إعمار أفغانستان

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وقال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان لتصريف الأعمال، في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، «نتطلع إلى التعاون مع كافة الدول، ويلعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما هنا.
وروسيا بلد مهم من حيث الاقتصاد. لقد دمرت الحرب أفغانستان، ويمكن لروسيا والدول الأخرى المساعدة في إعادة بنائها. نرحب بمثل هذه المساعدة ونأمل في الحصول على دعم مالي».
واستطرد بالقول «نسعى لإقامة علاقات مع جميع الدول. أولا، نتحدث عن العلاقات الدبلوماسية، التي بدونها سيكون المزيد من التعاون أمرا مستحيلا».
وأضاف «إننا نتفاوض مع روسيا، بشكل أساسي حول الاعتراف بحكومتنا واستئناف عمل السفارتين».
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