مسئول بوزارة الري: إثيوبيا لديها 12 نهراً.. ونصيب الفرد هناك من المياه 13 ضعف المواطن المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، أن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية على موارد مشتركة مع دول أخرى، مقارنة بأن إثيوبيا لا تعتمد على أي موارد مائية مشتركة.

جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر، اليوم الإثنين، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين في القناطر، اليوم الإثنين، ونقلها موقع "مصراوي".

وأضاف مكرم أن مصر لديها نهر واحد وإثيوبيا تمتلك 12 نهرًا، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 مترًا مكعبًا في السنة، بينما يصل في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب للفرد الواحد، أي 13 ضعف نصيب الفرد في مصر.

ولفت معاون وزير الري إلى أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتلبية جميع المتطلبات، موضحًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وتوعيرة المياه والوعي والتمويل والتشريعات.