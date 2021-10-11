شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تغطى 17% من السكان نهاية 2021.. و35% العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى إحداث نقلة حضارية في القرى الأكثر فقرا وبالفعل حققت المبادرة نجاحات كبيرة في تطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك وفق خطة زمنية محددة فمع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات لنحو ـ 375 قرية فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان.

ووفقا للمبادرة فمن المتوقع أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024 ، حيث تهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتولى المبادرة اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر.