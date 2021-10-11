شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكورى)، والوفد المرافق له، بحضور السفير الكورى بالقاهرة جين روك هونج، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين.

وأكد المستشار عبد الرازق ترحيبه بالوفد البرلمانى الكورى، مؤكداً اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا، معرباً عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيداً من التطور فى مختلف مجالات التعاون البرلمانى والاقتصادى والثقافى والسياحى.

ومن جانبه أعرب رئيس البرلمان الكورى عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التى قوبل بها الوفد البرلمانى، مشيدا بما تشهده مصر من تطور فى مختلف المجالات، معرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكورى تكريما له، معربا عن تطلعه فى المزيد من هذة الزيارات البناءة، كما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة و النائبة فيبى فوزى، وكيلا المجلس، والدكتور عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، وأمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان.