شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جزاءات تأديبية للمعالج النفسى حال إخلاله بأحكام قانون رعاية المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العالم أمس 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة النفسية، وفى نفس الإطار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وقت سابق، القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، حيث نص القانون على مجموعة من الضوابط الهامة التي تضمن حقوق المريض النفسي .

وحدد القانون طريق الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها المعالج النفسي اذا اخل بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، حيث يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

- الإنذار.

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.