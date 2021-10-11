تجديد حبس عاطل طعن جارته الحامل وقتل جنينها بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قرر المستشار ياسر حسين فاضل رئيس دائرة جنايات الإحداث، تجديد حبس عاطل طعن جارته الحامل وقتل جنينها لاكتشافها أمره أثناء سرقة شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وأجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة حول الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة السيدة المصابة لسماع أقوالها حول تفاصيل وملابسات الحادث.

وكشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات طعن ربة منزل في مدينة 6 أكتوبر لسرقتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقت بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل ثلاثينية حامل في شهرها التاسع بطعنات مختلفة بمنطقة البطن.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الواقعة ارتكبها عامل بغرض السرقة.

كما شرحت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قيام عامل بمحاولة سرقة شقة المجني عليها، وحال قيامها بمقاومته سدد لها طعنات بمنطقة البطن أدت إلى إصابتها ومقتل جنينها بداخل بطنها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب جريمته بغرض السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.