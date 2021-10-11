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مدرسة تحتفل بعودة طلابها مصابي كرة السرعة في كفرالشيخ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مدرسة دسوق الرسمية للغات في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بعودة طلابها من مصابي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، وذلك بعد استقبالهم بالورود في ساحة المدرسة.

جاء ذلك في حضور سامح داود مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وسعيدة بدوي مديرة المدرسة، ووليد الزيات وكيل المدرسة، ومحمد نبيل شيحا رئيس مجلس الأمناء.

قالت سعيدة بدوي مديرة مدرسة دسوق الرسمية للغات، لـ"الخليج 365"، إن استقبال طلاب المدرسة من مصابي فريق كرة السرعة بالورود جاء تعبيرًا عن كون جميع المنتمين للمدرسة هم أسرة واحدة، مضيفةً أن هذا التكريم حق ضروري على إدارة المدرسة تجاه هؤلاء الطلاب للتخفيف عنهم.

وكان فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق في كفر الشيخ، تعرضوا لحادث سير إثر تصادم أوتوبيس كان يقلهم أمام قرية مسطاى على طريق "مصر _ الإسكندرية" الزراعى اتجاه طنطا في نطاق محافظة المنوفية، فيما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا من أعضاء الفريق بينهم طلاب، وتلاميذ بالمدارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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