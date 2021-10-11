محافظ دمياط تُكرّم أسر الشهداء في ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

كرّمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددًا من أسر الشهداء، في الوقت الذي قدمت فيه التهنئة لأهالي الإقليم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

قالت محافظ دمياط، خلال المجلس التنفيذي للديوان اليوم الإثنين، إن شهداء مصر الأبرار ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء، وسطروا بدمائهم الذكية ملحمة وطنية ستظل خالدة على مر العصور.

وأكدت أن المحافظة حريصة على التواصل دائما مع أسر الشهداء وتلبية مطالبهم.

كما كرمت المحافظ، الطالب زياد عصام الهندي، لحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة بشهادة الثانوية العامة شعبة "علمي علوم"، وأهدته شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًا، تسلمتها عنه والدته نظرًا لبدء العام الدراسي الجديد.​