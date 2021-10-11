مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار جزئي بكوبري تحت الإنشاء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط جزء خرساني أثناء تركيب كوبري آخر الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من كوبري تحت الإنشاء بعلى الطريق الساحلي الدولي "تقاطع كارفور العروبة"، ووجود مصابين ومتوفين.

انتقل مأمور القسم وضباط المباحث وإدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط جزء خرساني أثناء تركيب كوبري بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام ومبرة العصافرة غرب، والجثة لمشرحة كوم الدكة.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​