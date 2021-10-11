متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسي للعاصمة المجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر".

وصرح راضي، أن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.