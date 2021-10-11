مجلس سانت كاترين يوزع كتاكيت مجانًا على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

وزعت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين 1200 كتكوت، على نحو 48 من منازل البدو بالمدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم مواطني المدينة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

يستهدف المشروع بدو المدينة لكون منازلهم التي جرى تصميمها على الطراز البدوي تصلح لتربية هذه الكتاكيت في الحوش المحيط بها، حسب تصريحات رئيس المدينة اللواء طلعت العناني.

وقد أقامت الوحدة المحلية لسانت كاترين مفرخة ضخمة لإنتاج الكتاكيت وتوزيعها على المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء خالد فودة، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وقال رئيس المدينة إن اللواء خالد فودة وجه بتقديم كافة الدعم لمواطني المدينة، وتشجيعهم على تعلم صناعات مهنية جديدة غير السياحة والصناعات اليدوية، وإن مشروع إنتاج الدواجن ضمن هذه الصناعات، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة الطب البيطري بالمدينة لتقديم الدعم والمشورة للمواطنين الذين لديهم استعداد للاستمرار في المشروع.​