التحالف يدعم الجيش اليمني في فك الحصار عن العبدية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يدعم الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل في فك الحصار عن المدنيين بمديرية العبدية. وقال التحالف في بيان إن حالة الوضع الإنساني بالعبدية مأساوي وننظر في كافة الخيارات الإنسانية والعملياتية.

وأضاف: على المحتمع الدولي والمنظمات الانسانية تحمل المسؤولية في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية.