التحالف: مقتل 156 مقاتلا من مليشيا الحوثي جنوب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 156 مقاتلا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إثر عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب شمال اليمن. وقال التحالف في بيان نقلته قناة الإخبارية الحكومية "عمليات الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرا إرهابيا".



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