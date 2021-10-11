سعودية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

ويأتي فوز الدكتورة العمرو امتداداً للإنجازات التي تحققها الدبلوماسية السعودية بدعم من القيادة، وثمرة للجهود التي تبذلها بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.
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