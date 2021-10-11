العراق.. مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 11 محافظة والتيار الصدري يتقدم

أظهرت نتائج غير نهائية للانتخابات التشريعية العراقية التي جرت أمس الأحد تقدم كتلة التيار الصدري في 5 من المحافظات الـ11 التي أعلنت مفوضية الانتخابات نتائجها اليوم، من أصل 18 محافظة.



وحسب هذه النتائج، فازت كتلة التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر بـ23 مقعدا، وتلتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ10 مقاعد، ثم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري بـ8 مقاعد.



وبينت النتائج أيضا أن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني تقدمت في محافظتي دهوك وأربيل بإقليم كردستان.



وقد عرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات جليل عدنان جانبا من النتائج، وقال إن المفوضية ستعلن المزيد تباعا، موضحا أنها نتائج أولية تعتمد على ما تلقته المفوضية من المحافظات.



في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، وقالت إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 41%.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات سجلت في العاصمة بغداد، حيث لم تتجاوز 32%، بينما سجلت أعلى نسبة مشاركة في محافظة دهوك بإقليم كردستان وبلغت 54%.



وجاءت محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 48%، وفقا لمفوضية الانتخابات.



وقد قالت المفوضية أمس إنها ستعلن نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة، وأكدت أنها لا تخفي شيئا عن الجمهور أو وسائل الإعلام.



وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.





المصدر: الجزيرة