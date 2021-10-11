قبيل موقعة الإمارات.. أدفوكات: سنقاتل لخطف بطاقة المونديال

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات مساء اليوم الاثنين: "استعددنا للمباراة بشكلٍ جيدٍ بعد التعادل المخيب للآمال أمام لبنان، لذلك سنلعبُ المباراة أمام الإمارات بشكلٍ أفضل لتحقيق الفوزِ والعودة للمنافسة.. نحن والإمارات لدينا نقطتان فقط، وهذا يشكل صعوبةً في مشوارنا، وبالمقابل فالطرفان يسعيان لتقديمِ أداءٍ أفضل في مباراةِ الغد".وأضافَ مدربُ منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي: "لا توجد بيني وبين مارفيك منافسةٌ.. المنافسةُ ستكون بين اللاعبين على أرضِ الملعب، وسأستخدم اللاعبين للوصول إلى أفضل نتيجةٍ ممكنةٍ في المباراة".

وأكدَ ادفوكات في حديثه: "الآن من الصعب تحديد المتأهل من هذه المجموعة، وعلينا العملُ بجدٍ من أجل الحصولِ على بطاقةِ التأهل الى المونديال".

وفي سؤالٍ عن ريبين سولاقا وكيف لعب مع ناديه وهو غائب عن المنتخب بسبب الإصابة، أجابَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي: "من واجباتي كمدربٍ أن أتعامل مع اللاعبين والتواصل معهم بشكلٍ مباشرٍ.. اللاعب سولاقا أوضحَ للجهازين الفني والإداري بأنه لا يستطيع لعب المباراة الماضية بسبب الإصابة، وهو لم يحدد الوقتَ الذي يستطيع أن يلعب فيه أو لا يلعب، ولم تكن إجابته واضحةً معنا، وأنا أبلغت إدارة المنتخب بأن العراق يمتلك لاعبين جيدين لتمثيل المنتخب، وسيمضي المنتخب العراقي بثقةٍ من دون أي لاعبٍ لا يرغب بتمثيله في المناسبات المقبلة".

