الشمري: الانتخابات الحالية الوحيدة التي جرت دون حظر تجوال

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس اللجنة الامنية للانتخابات الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، الاثنين، أن الانتخابات الحالية هي الوحيدة التي جرت دون حظر تجوال.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "الانتخابات الحالية الوحيدة التي جرت من دون فرض حظر تجوال وكانت هناك خطوط ساخنة للتبليغ على المخالفات".

وأضاف الشمري "القينا القبض على اكثر من 200 شخص حاول التدخل في العملية الانتخابية وتم احالتهم الى لجنة قضائية"، مشيراً الى أن "قطعاتنا اسهمت في تأمين بيئة انتخابية امنة لم تشهد مظاهر مسلحة".

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت اليوم الاثنين نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الاحد في بغداد والمحافظات.