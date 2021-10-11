المفوضية تعلن نتائج 83 دائرة في محافظات البلاد

وقال عدنان في مؤتمر صحافي، بثته قناة السومرية، إنه "تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية".

وأضاف، أنه "لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن"، مبيناً أنه "سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام".



وأشار إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام".