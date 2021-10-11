انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن نتائج 83 دائرة في محافظات البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، اليوم الاثنين، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني.
وقال عدنان في مؤتمر صحافي، بثته قناة السومرية، إنه "تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية".
وأضاف، أنه "لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن"، مبيناً أنه "سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام".
وأشار إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام".
وأضاف، أنه "لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن"، مبيناً أنه "سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام".
وأشار إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام".