المفوضية العليا للانتخابات بالعراق: النتائج الرسمية للاستحقاق النيابي ستعلن مساء اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن النتائج الرسمية للاستحقاق النيابي ستعلن مساء اليوم الإثنين.



وفي مؤتمر صحفي عقدته المفوضية، اليوم الإثنين، تقدمت بالشكر للقوات الأمنية للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنها انتهت من نتائج 10 محافظات حتى موعد عقد المؤتمر.

وقالت المتحدثة باسم المفوصية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، لـ"العين الإخبارية" إن النتائج النهائية لـ10 محافظات جاهزة على الموقع الإلكتروني للمفوضية".

وأشارت إلى أن النتائج الرسمية ستعلن كاملة في السادسة من مساء اليوم (بالتوقيت) المحلي.

وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل في تصريح اليوم إن "الضغط على الموقع الإلكتروني للمفوضية تسبب بخلل فني بسيط" مشيرا إلى أن "بعض الجهات تمكنت من المتابعة والموقع يعمل لديها حاليا"ً.

وأشار إلى أن إعلان النتائج متواصل في مكاتب المفوضية في المحافظات المختلفة.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المئة.

وأضافت، في بيان، أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ (9,077,779) من إجمالي 25 مليون ناخب.

وصوت العراقيون أمس الأحد في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.