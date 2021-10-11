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تحديد موعد انطلاق النسخة الـ31 من بطولة كأس الكرملين للتنس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-11 | 16:47

تحديد موعد انطلاق النسخة الـ31 من بطولة كأس الكرملين للتنس

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اعلن رئيس الاتحاد الروسي للتنس شاميل تاربيشيف، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق النسخة الـ31 من بطولة كأس الكرملين للتنس، اعتبارا من يوم السبت المقبل في موسكو.
وقال تاربيشيف، في مؤتمر صحفي، أن "المشكلة الرئيسية والقلق الأكبر للبطولة كان يكمن في الحضور الجماهيري وتنظيم البطولة بسبب الجائحة"، موضحا انه "سيتم السماح بنسبة 30% فقط من السعة" لتتسق مع القواعد الصحية السارية في روسيا لمنع تفشي فيروس ".

وسيشارك في هذه البطولة التي ستنتهي في 24 من تشرين أول الجاري، العديد من النجوم مثل المحليين دانييل ميدفيديف وأندري روبليف، المصنفين الثاني والخامس عالميا على الترتيب، بينما تبرز الإسبانية جاربيني موجوروزا والسويسرية بيلندا بنشيتش بين لاعبات المنافسات النسائية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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