تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.