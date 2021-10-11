إحالة موجهين ومعلم للتحقيق في الفيوم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - لفيوم - حسين فتحي:

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معلم تربية رياضية للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء حصة التربية الرياضية، كما قرر إحالة 2 من موجهى إدارة شرق الفيوم التعليمية للتحقيق ، وذلك لعدم تواجدهم بالمدرسة والقيام بمسؤلياتهم كلجان للمتابعة الفنية بإدارة شرق الفيوم.

أكد وكيل الوزارة لمديري المدارس على ضرورة إبلاغ مدير عام الإدارة التعليمية بمواعيد حضور وانصراف موجهي الإدارة التعليمية بمختلف التخصصات.

وأشار إلى ضرورة حضور جميع الموجهين والمتابعين بالإدارات التعليمية وديوان المديرية طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي بالمدرسة المستهدفة بخطة المتابعة.