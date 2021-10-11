صور.. تكريم أبطال أكتوبر وأسر الشهداء في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظم حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، احتفالية بمقر الحزب بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار السادس من أكتوبر، كرمت خلالها أبطال الحرب من أبناء المحافظة وبعض من أسر الشهداء.

حضر الاحتفالية كل من المهندس محمد عويضة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، والنائبة نانسي نعيم أمين المرأة بالحزب، أعضاء هيئة المكتب التنفيذي بالحزب أحمد وائل المشنب وصلاح ضيف الله وأكرم العمدة وعصام الصراف ومحمد إبراهيم ومحمود زيدان أعضاء هيئة المكتب التنفيذي بالحزب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عزف السلام الجمهورى، أعقبه أبيات من الشعر حول بطولات أكتوبر وكلمة من ممثل وزارة الأوقاف حول منزلة الشهداء.

واستمع الحضور لمواقف من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وكيف استطاع الجيش المصرى دك حصون الأعداء ومدى الحماس فى نفوس أبطال القوات المسلحة الباسلة ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم أبطال حرب أكتوبر من أبناء محافظة سوهاج وأسر الشهداء، وجرى منحهم شهادات تقدير وهدايا عينية من أمانة الحزب بسوهاج.