الأردن يعلن إدخال تعديلٍ على منح تأشيرات الدخول

اسماعيل عبد الحي - قرّر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية إستحداث تأشيرة متعددة السفرات، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال مدة سنة كاملة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة

وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء يأتي "إستكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة ومواكبة جميع المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ويضمن إنسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل"

وذكر البيان أن التأشيرات التي كانت سلطات المملكة تمنحها سابقا وبحدها الأقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط.

المصدر: صفحة وزارة الداخلية الأردنية على "فايسبوك"