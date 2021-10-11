هذا ما استهدفته الغارة الاسرائيلية الأخيرة على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 3:31 مساءً

تستمر ايران في نقل الأسلحة إلى سوريا ويستمر استهدافها من قبل الطيران الاسرائيلي الذي يرتكز في قصفه على نوعية السلاح الايراني المنقول وعلى المعطيات التي تزود بها اسرائيل من قبل العناصر التي تعمل لحسابها في المناطق المستهدفة.

الضربة الأخيرة التي استهدفت مطار “التيفور” خلفت ما يقارب الـ10 جرحى و6 قتلى من الجيش السوري في حين أن عدد القتلى من الميليشيات التابعة لايران تجاوز الـ10 ومن بينهم احد عناصر “حزب الله” الذي تم نعيه في لبنان.

أما على صعيد الخسائر المادية فقد تم تدمير شحنة صواريخ نقلتها طائرة “يوشن” ايرانية عسكرية بعد ساعة من هبوطها في المطاراما الغارات التي طالت منطقة “البوكمال” على الحدودية السورية العراقية فقد استهدفت “قاعدة الامام علي” وقد تمت بواسطة طائرات مسيرة ولم تحدد الخسائر كون المسلحين في المنطقة قاموا بعملية انتشار بين الاحياء السكنية وهذا الامر يجعل عملية احصاء الخسائر غير دقيقة.